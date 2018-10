Funcionárias do PE denunciam casos de assédio sexual

Alguns funcionários que foram vítimas de assédio sexual no Parlamento Europeu lançaram esta quarta-feira um blogue onde contam as histórias que viveram, sem referir o nome das vítimas ou dos agressores.

Consideram que não há apoio suficiente às vítimas, que estas se sentem desprotegidas e por isso não denunciam oficialmente os casos de assédio na instituição.

Num comunicado à imprensa, as responsáveis do blogue "MeTooEP" dizem que chegou a altura de quebrar a "cultura de silêncio" no seu local de trabalho, de ajudar as vítimas e de encorajá-las a virem a público revelar as suas histórias.

Pretendem também que o Parlamento Europeu implemente as alterações na sua política em casos de assédio de sexual que foi adotada no ano passado.

Faz agora um ano que surgiu o movimento global "METOO" que denuncia casos de abusos e assédio sexual.