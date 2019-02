MeTooEP lança nova campanha no Parlamento Europeu

Tamanho do texto

Membros e funcionários do Parlamento Europeu que criaram um grupo #MeTooEP pedem aos eurodeputados que assinem um documento de compromisso com um comportamento ético na nova legislatura após as eleições europeiase, em maio.

Uma iniciativa lançada no âmbito de um novo código de conduta de luta contra a discriminação de género, assédio sexual e moral na câmara de representantes dos cidadãos da União Europeia, adotado, em plenário, no passado dia 31 de janeiro.

Como muitas outras instituições, o Parlamento Europeu tem estado sob escrutínio em relação à forma como lida com as queixas desta natureza, após o chamado escândalo Harvey Weinstein (produtor de cinema em Hollywood) e de outros casos de assédio sexual que vieram à tona após esse escândalo nos EUA.