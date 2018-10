Nikki Haley deixa administração Trump

Apesar da decisão ter apanhado toda a gente de surpresa, Nikki Haley acabou por sair (aparentemente) a bem, contrariamente ao que aconteceu com Rex Tillerson e Steve Bannon. Na hora da despedida, Donald Trump desfez-se em elogios:

"Ela fez um trabalho fantástico, nós fizemos um trabalho fantástico juntos. Resolvemos bastantes problemas e estamos no processo de resolver ainda mais. No início, a Coreia do Norte era um problema enorme e agora está tudo bem. Estamos muito contentes por ti mas detestamos ficar sem os teus serviços, esperamos que voltes qualquer dia, talvez com uma função diferente."

Já a embaixadora demissionária, referiu ter-se tratado da honra de uma vida, aproveitando para negar a intenção de se candidatar às eleições de 2020.

Haley foi o rosto do "América Primeiro", o slogan seguido à risca pela administração Trump nas Nações Unidas, e irá manter-se no cargo até final de 2018.

Para o seu lugar, o presidente dos Estados Unidos anunciou que iria nomear um sucessor dentro de duas ou três semanas.