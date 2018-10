China concede mais um empréstimo a Angola

Tamanho do texto

Esta é a primeira visita de Estado do presidente angolano à China, mas João Lourenço ainda tinha estado em Pequim há um mês no Fórum de Cooperação China-África.

No primeiro dia de visita, o presidente de Angola conseguiu atingir um dos objetivos que o levou à China: o financiamento. O Banco de Desenvolvimento da China vai conceder um novo empréstimo a Luanda de dois mil milhões de dólares.

Segundo o governo angolano, no final de 2017 Angola já devia à China mais de 20 mil milhões de dólares, o equivalente a mais de 60% de toda a dívida externa do país. Mas de acordo com a China Africa Research Initiative, da Universidade John Hopkins (EUA), o valor ultrapassava já os 42 mil milhões de dólares.

As autoridades angolanas e chinesas assinaram também um acordo de promoção e proteção recíproca de investimentos e outro para eliminar a dupla tributação e prevenir a fraude e a evasão fiscal.

A China é o maior parceiro comercial de Angola. Para Pequim, a compra de petróleo angolano faz com que o país seja o segundo maior parceiro africano, atrás da África do Sul.