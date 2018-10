Kovacs dá um concerto sagrado em Atenas

Tamanho do texto

Deu início às "sessões na Igreja" da temporada e apresentou as músicas do novo disco "Cheap Smell" num ambiente sagrado para que seja tão bem sucedido "Shades of Black" - o primeiro álbum lançado há três anos.

"Cheap Smell" é como os três últimos anos da minha vida, as minhas vulnerabilidades e inseguranças. Quis torná-lo mais autêntico e queria utilizar instrumentos mais modernos, como sintetizadores em vez de cordas e queria dançar um pouco pouco mais do que o habitual... Adorei o meu primeiro disco, mas era muito sombrio. Por vezes, preferimos algo mais mexido que nos faça dançar. Diria que este álbum é muito mais colorido", explica Kovacs.

Começou a cantar em bares para mostrar a voz ao mundo e cruzou-se com Oscar Holleman, o produtor dos Within Temptation - ele ouviu o trabalho dela, gostou e apostou: "não sei, aconteceu... E aconteceu comigo. Tive de encontrar uma boa banda, fazer um bom espetáculo. Foi uma correria. Agora, posso finalmente olhar para trás e aproveitar, mas naquela altura nem sabia o que fazer", recorda Kovacs.

O espetáculo foi um sucesso dando razões de orgulho a todos os que consideram Kovacs como sendo uma mistura de Etta James, Nina Simone e Amy Winehouse.