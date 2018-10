EUA pedem respostas a Riade sobre desaparecimento de jornalista

Já correram mundo, as imagens que alegadamente mostram a entrada do jornalista saudita no consulado do seu país, em Istambul, no passado dia 2. A carrinha preta estacionada em frente ao edifício teria sido utilizada para transportar o corpo de Jamal Khashoggi, desaparecido desde então, segundo a teoria que está a ser avançada por oficiais turcos.