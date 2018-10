Comoção no funeral de jornalista búlgara

A comunidade de Ruse, na Bulgária, cidade-berço de Viktoria Marinova, parou esta sexta-feira para prestar a última homenagem à jornalista assassinada.

Reuters

O corpo de Viktoria Marinova foi encontrado nas margens do Danúbio, no norte da cidade búlgara, quase uma semana depois do seu desaparecimento. As perícias forenses revelaram que a jornalista foi violada e estrangulada.