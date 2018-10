Tribunal turco liberta pastor dos EUA

Tamanho do texto

O advogado do pastor diz que o cliente se prepara agora para regressar aos Estados Unidos. "A montanha pariu um rato. O meu cliente sofreu. Ele é uma vítima neste incidente. A Turquia é outra vítima do caso. Não havia razão para que as relações entre os dois países fossem tão tensas. A decisão também mostra a situação. E, na verdade, não aceitamos a decisão. Vamos recorrer e usar todos os nossos direitos. Gostávamos que ele fosse julgado como um homem livre, fora da prisão", afirmou o advogado Ismail Cem Halavurt.

Pouco depois de ser conhecida a decisão do tribunal, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse que esperava que o pastor regressasse a casa em breve.

A imprensa noticiou a existência de um acordo entre os EUA e a Turquia para a libertação de Andrew Burson, mas este não foi confirmado pelas autoridades.