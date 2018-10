Salvini ordena redistribuição de migrantes de Riace

Em rota de colisão com o modelo-bandeira de Riace para a integrar migrantes, o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, ordenou a redistribuição de centenas de pessoas que se encontravam na cidade calabresa.

Em Riace, muitos migrantes encontraram um porto de abrigo graças à visão do autarca local, elogiada no mundo. Domenico Lucano revitalizou a economia e a comunidade local, confrontada com a falta de população, graças a um sistema iniciado em 1998, com outro Governo.

Cedeu casas abandonadas para fins habitacionais e desenvolveu programas de formação laboral na esperança de dinamizar a região.

Acabou por ser detido recentemente, acusado de organizar "casamentos de conveniência" entre cidadãos italianos e mulheres migrantes, de apoiar e favorecer migrações ilegais bem como de dirigir de forma fraudulenta o sistema de recolha de lixo do município.

A figura de Domenico, o vilão, contrasta com a do Domenico, que em 2016 foi apontado pela revista americana Fortune como o quadragésimo líder mundial mais relevante.

Salvini, líder da Liga, partido de extrema-direita, eurocético e anti-imigração, alega que a detenção mostra que o Governo declarou guerra "ao negócio da imigração."