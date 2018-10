Brasil 2018: Homenagem a Marielle Franco entra na campanha

Tamanho do texto

Uma rua em nome de Marielle Franco. Mil placas distribuídas numa ação simbólica no Rio de Janeiro, sete meses depois do assassinato da vereadora e ativista dos direitos humanos.

Homenagem em forma de alerta para o tempo presente. Patrícia Felix, advogada e apoiante de Marielle diz que a primeira razão da manifestação é saber "quem matou Marielle Franco", mas sublinha que é "uma luta pela democracia, porque o Brasil corre o risco de perder o direito à manifestação".

Nas ruas do Rio de Janeiro ouviu-se "Ele não"; "Bolsonaro não". Frases com um eco diferente nas ruas de São Paulo, onde uma manifestação de apoio ao candidato de extrema direita gritou a plenos pulmões "Ele Sim".

O candidato continua a participar na campanha apenas através das redes sociais.

Jair Bolsonaro lidera as sondagens para a segunda volta das eleições presidenciais de 28 de outubro com mais de 10 pontos percentuais de Fernando Haddad, o candidato do PT.