Já se desliza na Áustria

Abriu, para a nova época, o snowpark do glaciar de Kaunertal, na Áustria: Um sítio cheio de jogos onde os mais temerários podem tentar acrobacias no esqui ou no snowboard. A inauguração é feita com um festival de demonstrações e ainda uma competição de freestyle, onde os adeptos da modalidade podem ver estrelas como a alemã Annika Morgan ou o norte-americano Casey Willax.