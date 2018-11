Líderes pró-Rússia vencem eleições separatistas na Ucrânia

Os líderes separatistas pró-Rússia venceram as eleições locais nas repúblicas autoproclamadas, no leste da Ucrânia. De acordo com as comissões eleitorais e com 95% dos votos contados Denis Pushilin conseguiu 60,9% em Donetsk e Leonid Pasechnik 68,4%, em Lugansk.

"Hoje passámos por um grande exame cívico e político. Mostrámos ao mundo que conseguimos não apenas fazer a guerra e triunfar no campo de batalha, mas também construir um estado assente nos princípios básicos da democracia", disse Denis Pushilin.