Andaluzia muda panorama político em Espanha

Tamanho do texto

Espanha digere os resultados das eleições na Andaluzia onde, pela primeira vez desde que se celebram escrutínios regionais no país, a extrema-direita conquista assentos parlamentares.

A entrada estonteante da extrema-direita na assembleia regional representa um golpe particularmente duro para os socialistas no poder em Madrid, já que o PSOE governava de forma ininterrupta na Andaluzia há 36 anos. Os socialistas andaluzes tiveram uma vitória mais do que amarga, conquistando apenas 33 assentos, menos 14 do na anterior legislatura.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, reagiu à subida fulgurante de uma formação populista num bastião socialista com um "tweet" onde indicada que "o governo vai continuar a promover um projeto regenerador e europeu para a Espanha. Os resultados na Andaluzia fortalecem o compromisso com a defesa da Constituição e da democracia face ao medo".

Começa agora o jogo das negociações para encontrar uma coligação para o próximo governo andaluz. A região pode mesmo virar à direita, com uma hipotética aliança entre a extrema-direita, a formação Ciudadanos e o Partido Popular de Pablo Casado, que já anunciou que vai abrir o diálogo ao partido Vox.