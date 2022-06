Maioria absoluta do PP na Andaluzia

O Partido Popular espanhol conseguiu uma vitória histórica nas eleições regionais da Andaluzia.

O presidente da maior região espanhola, Juan Manuel Moreno conseguiu a maioria absoluta, conquistando 58 dos 109 deputados da Assembleia evitando, assim, a entrada no Governo da extrema-direita.

Moreno duplicou o número de assentos alcançados em 2018, conseguindo captar votos dos liberais do Cidadãos, que desaparecem do Parlamento andaluz, e tirar votos ao Partido Socialista e ao Vox.

"A Andaluzia vai ter quatro anos de prosperidade, de progresso, de melhoria, de avanço, de continuidade na gestão dos interesses da Andaluzia com honestidade, transparência, moderação e serenidade. Vamos fazê-lo durante mais quatro anos", sublinha Moreno.

O Partido Socialista Operário Espanhol conquistou apenas 30 deputados.

Este é o pior resultado eleitoral da história do partido de presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez num bastião eleitoral tradicional, confirmando assim o pessimismo instalado no seio do PSOE.

As eleições na Andaluzia são as primeiras do líder nacional do Partido Popular, Alberto Feijóo, que espera que este seja o ponto de partida para um novo ciclo que conduza o partido à vitória nas eleições legislativas nacionais previstas para o final de 2023.