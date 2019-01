Andaluzia: governo conservador com apoio da extrema-direita

Dominada pelos socialistas há três décadas e meia, a Andaluzia terá agora um governo conservador. O líder do Partido Popular, Juan Manuel Moreno, alcançou um acordo de governo com o Ciudadanos.

A coligação terá também o apoio do partido de extrema-direita Vox que, pela primeira vez, entrou no parlamento regional.

O líder do Ciudadanos impôs como condição para apoiar Moreno um conjunto de 90 medidas e afirma que não se compromete com as promessas que Moreno tenha feito ao líder do Vox, Francisco Serrano.

O primeiro-ministro, Perdo Sanchez, alertou para a entrada da extrema-direita na esfera do governo. A verdade é que o Vox, com os 12 deputados que conseguiu, poderá bem tornar-se no fiel da balança da governação na região mais povoada de Espanha.

Este é o primeiro ato de um intenso ano eleitoral em Espanha, que poderá ver a extrema-direita chegar a outras regiões do país.