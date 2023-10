Manifestação em Barcelona contra perdão a independentistas catalães

De Euronews

O líder do Partido Popular espanhol foi um dos participantes na manifestação, em Barcelona, contra um possível perdão a independentistas catalães.

Apoiantes da direita espanhola manifestaram-se em Barcelona, este domingo, contra a possibilidade de amnistia para os separatistas catalães que está em cima da mesa nas negociações para a formação de um novo governo liderado por Pedro Sánchez.

O Primeiro-ministro em exercício falou em amnistia, pela primeira vez, na sexta-feira. Após a investidura de Alberto Núñez Feijóo falhar, Sánchez precisa do apoio dos "Junts per Catalunya" para formar governo. O partido catalão tem exigido um perdão aos líderes envolvidos no movimento independentista.