Rússia acusa formalmente marinheiros ucranianos

Novo episódio na escalada de tensões entre a Ucrânia e a Rússia. Segundo a Radio Free Europe e a agência russa Tass, que citam um advogado de um dos acusados, a totalidade dos 24 membros da marinha ucraniana que foram interceptados a 25 de novembro por forças especiais russas no estreito de Querche, foram formalmente acusados de "atravessar ilegalmente a fronteira".

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, afirmou que "a Rússia deve libertar os marinheiros e embarcações ucranianas e deve permitir a liberdade de navegação, bem como um acesso sem obstáculos aos portos ucranianos no mar de Azov. Os navios ucranianos, sejam militares ou civis, têm o direito de navegar no estreito de Querche e no mar de Azov".