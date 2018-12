Augusto Santos Silva: "Portugal já fez as contas ao "Pacto Global para a Migração"

Tamanho do texto

Em vésperas de ser adotado o controverso Pacto Pacto Global para a Migração, o chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, explicou à Euronews (Clique no Vídeo) do que é esse documento e porque Lisboa o apoia, numa altura em que pelo menos 11 nações ocidentais o rejeitam. Áustria, Austrália, Bulgária, Croácia, Republica Checa, Hungria, Itália, Israel, Polónia, Eslováquia, Suíça e Estados Unidos não vão estar presentes na cerimónia de adoção do pacto em Marraquexe, Marrocos, nos dias 10 e 11 de dezembro.