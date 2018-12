Africanos debatem em cimeira a necessidade de cidades sustentáveis

Mais de sete mil pessoas participaram numa cimeira, em Marrocos, sobre o desenvolvimento sustentável das cidades africanas.

"As cidades africanas estão cada vez mais sufocantes. Segundo os peritos, a população vai passar de quinhentos milhões a mil milhões de pessoas em 2040. Uma previsão alarmante que impõe a criação de novas políticas para as cidades africanas. A Urbanização, a gestão dos fluxos migratórios e o aumento da temperatura global são alguns dos desafios abordados por vários representantes africanos, em Marraquexe, Marrocos, no âmbito da oitava cimeira Africities", afirmou Wahany Johnson Sambou, correspondente do canal AfricaNews.