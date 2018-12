Tamanho do texto

A sonda Osiris-Rex da NASA chegou ao asteroide Bennu com sucesso, depois de dois anos de missão.

A sonda vai utilizar um braço metálico para tocar na rocha e recolher amostras para análise em Terra. Amostras para descobrir a origem da vida ou evitar a colisão com um asteroide.

O Bennu é um fragmento do sistema solar inicial e também é considerado como sendo potencialmente perigoso, já que pode vir a colidir com a Terra no próximo século.