Festa dupla no Espaço

A passagem de ano é assinalada em festa no espaço. Uma feliz coincidência faz com que dois eventos, considerados como históricos pelas agências espaciais, marquem as últimas horas de 2018 e as primeiras de 2019.

A sonda Osiris-Rex, da NASA, entra na órbita do asteróide Bennu o que significa que novos e - espera-se - importantes dados vão ser recolhidos ao longo do próximo mês sobre esta massa, de modo a planear uma nova manobra de aproximação.

A sonda New Horizon desbrava terreno nunca antes visto e vai sobrevoar Ultima Thule, o mais distante mundo alguma vez explorado.