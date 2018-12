Iémen procura paz em Estocolmo

Tamanho do texto

O futuro do Iémen passa por Estocolmo, palco de mais uma ronda de negociações rumo à paz. Já se encontra uma delegação de rebeldes Houthis na capital sueca e as esperanças renasceram depois da coligação liderada pela Arábia Saudita ter permitido a retirada de insurgentes feridos e das duas partes terem chegado a acordo para uma troca de prisioneiros.

Mina Luqman, é presidente da Fundação Food4humanity, em entrevista à euronews referiu que "as medidas esperadas para restaurar a confiança por agora são a reabertura do aeroporto internacional de Saná, um cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários em Taiz."

A guerra civil no Iémen dura já há quatro anos e deixou o país numa situação catastrófica. De acordo com algumas estimativas, o conflito já provocou mais de 50 mil mortos e deixou 13 milhões de pessoas ameaçadas pela fome no país.