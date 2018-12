Trump "apressa" nomeação da pasta da Defesa

É mais uma nomeação no governo norte-americano, desta vez: Patrick Shanahan.

Donald trump decidiu dar pasta da defesa interinamente a quem já conhece os cantos à casa, e decidiu dar mais cedo do que o previsto.

O novo nomeado - até agora vice-secretário da Defesa - vai assumir o lugar de Jim Mattis quase dois meses antes do suposto - uma ordem do presidente. Jim Mattis só deveria sair no final de fevereiro do próximo ano mas Patrick Shanahan assume o cargo já no dia 1 de janeiro de 2019, como Donald Trump escreveu no Twitter.