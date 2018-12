Buscas por sobreviventes na Indonésia

Na Indonésia, continuam as buscas por sobreviventes no meio dos escombros.

Três dias depois do tsunami, há mais de uma centena de pessoas desaparecidas. As equipas de resgate acreditam que ainda é possível encontrar pessoas com vida. Contam com a ajuda do exército e da polícia. Procuram sobreviventes entre escombros e detritos. A maquinaria pesada ainda não foi utilizada.

O último balanço aponta para 429 mortos e cerca de 1500 feridos.

Os cientistas acreditam que o tsunami foi provocado pelo deslizamento submarino de terras, causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa.