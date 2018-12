Explosão no centro de Atenas faz dois feridos

A explosão aconteceu ao início da manhã junto à igreja ortodoxa de São Dionísio, em Kolonaki, pouco antes do início da missa. Esta é uma zona de fronteira com um dos bairros da capital mais vigiados pela polícia por causa de confrontos habituais com grupos de anarquistas.

O ataque não foi reivindicado. Os dois feridos, um polícia e um vigilante da igreja, não correm risco de vida.

As autoridades de Atenas estão em alerta desde o ataque do dia 17 de dezembro contra uma estação privada de televisão, que provocou danos nos escritórios e na entrada do edifício e também em prédios e viaturas próximos do local.

Este tipo de ataques, a maioria realizados por grupos de extrema-esquerda, são frequentes na capital grega.