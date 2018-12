ONGs compensam inação do Estado

Oana Gheorghiu, ONG Daruieste Viata: "O facto de tantas pessoas doarem para um hospital, quer dizer algo. É quase antinatural que uma ONG construa o primeiro hospital dos últimos trinta anos. É uma chapada na face do Estado romeno."

Noutro bairro de Bucareste, voluntários da associação MagiCAMP ultimam a preparação de um edifício que poderá albergar famílias de crianças que recebem tratamento contra um cancro.

Vlad Voiculescu, MagiCAMP: "Este tipo de projetos é mais do que fazem normalmente as ONGs noutros países. É uma forma de compensar as falhas do Estado romeno."

O projeto de renovação da MagiCAMP recebeu doações de mais de um milhão de romenos.

A parte do Produto Interno Bruto que a Roménia - que assume a 1 de janeiro a presidência rotativa da União Europeia - consagra às despesas de saúde representa menos de um terço da média dos Estados-membros quando, por exemplo, a taxa da mortalidade infantil é o dobro da média europeia.