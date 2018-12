Mortos e suspeita de fraude mancham eleições controversas

Pelo menos mais quatro mortos este domingo e a suspeita de manipulação de votos estão a manchar as eleições legislativas no Bangladesh.

Os resultados são esperados ao final do dia, com uma das últimas sondagens a colocar a primeira-ministra, Sheikh Hasina, de 71 anos, na frente da corrida.

A Comissão eleitoral do Bangladesh está contudo a investigar denúncias de manipulação de votos oriundas de vários pontos do país.

A confirmar-se a fraude, "as punições previstas na lei serão aplicadas", garantiu à Reuters um porta-voz da comissão eleitoral.

As vítimas mortais resultaram de confrontos entre opositores e apoiantes do governo de Hasina, mas também da ação repressiva da polícia.

No balanço total da última semana, em incidentes ligados a estas eleições, o número de mortos sobe para pelo menos 10.

O maior partido da oposição, o Partido Nacional do Bangladesh (BNP, na sigla inglesa), acusa as autoridades de proteção do partido no governo, a Liga Popular do Bangladesh (ou Liga Awami).

Desde 24 de dezembro, as autoridades do país mobilizaram mais de 600 mil soldados do Exército, da Marinha e da Guarda Nacional, segundo a Comissão Eleitoral.

Vários partidos da oposição alegam serem estas as eleições com maior repressão nos 47 anos de independência do Bangladesh, denunciando a prisão de mais de 8200 opositores da primeira-ministra e agressões a mais de 12 mil.

Mais de 100 milhões de eleitores são chamados a eleger um novo governo. A oposição uniu-se e apresentou Kamal Hossain, 82 anos, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, para enfrentar a favorita Sheikh Hasina.

Estas 11.ª eleições legislativas desde que o Bangladesh se tornou independente do Paquistão, em 1971, podem dar a Hasina um quarto mandato de cinco anos, e o terceiro consecutivo desde 2008: um recorde de longividade nacional entre os chefes de Governo.