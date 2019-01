Explosão de gás na Rússia: Dezenas de vítimas

Segundo as autoridades locais, tratar-se-à de uma explosão de gás. As equipas de socorro trabalham há várias horas para encontrar sobreviventes, à medida que vão recolhendo informação que permita determinar se todos os desaparecidos se encontravam no interior do imóvel.

Segundo o ministério para as Situações de Emergência, nos 48 apartamentos afetados, habitavam cerca de 110 pessoas. No total do imóvel vivem cerca de mil pessoas. Muitas poderão vir a ser deslocadas para escolas da região, por razões de segurança.

Os trabalhos de resgate estão a ser dificultados pelas baixas temperaturas que rondam os 30 graus negativos.

As explosões de gás são comuns na Rússia, onde os edifícios estão construídos com materiais vetustos e de baixa qualidade que remontam aos tempos da União Soviética.