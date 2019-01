Líderes assinalam no Twitter desafios para a Europa em 2019

O mesmo meio foi escolhido pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e pela equipa de comunicação da Comissão Europeia para desejar boa sorte ao governo da Roménia que assume essa tarefa, pela primeira vez, no primeiro semestre de 2019.

As eleições europeias, em maio de 2019, são um importante desafio ao projeto europeu no momento em que as sondagens indicam um crescimento das intenções de voto nos partidos eurocéticos.

Com a saída do Reino Unido, o Parlamento Europeu passará de 751 para 705 assentos, mas estima-se que os tradicionais partidos do centro-esquerda e do centro-direita percam lugares, em favor das formações de extrema-direita e de extrema-esquerda.