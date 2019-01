Trump crê que é muito popular na Europa

Tamanho do texto

Donald Trump reagiu, assim, a um artigo de opinião escrito pelo senador republicano Mitt Romney, ex-candidato presidencial, que apontou a má imagem pública do presidente norte-americano entre os aliados europeus.

Trump rejeitou as preocupações de Romney sobre as sondagens europeias que mostram a impopularidade do líder, insistindo que foram os contribuintes norte-americanos, não os europeus, que o elegeram presidente.

"Eu não sou eleito pelos europeus, sou eleito pelos americanos - pelos contribuintes americanos", disse Trump.