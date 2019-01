Aos 22 anos de idade, Ryoyu Kobayashi tem já o nome entre as lendas dos saltos de esqui. O japonês impôs-se em Bischofshofen e mais que conquistar o célebre Torneio dos Quatro Trampolins, tornou-se apenas no terceiro saltador da história a vencer as quatro etapas da prova na mesma edição. Sven Hannawald, em 2002, e Kamil Stoch, o ano passado, foram os outros autores do Grand Slam.