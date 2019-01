Nasceu a nova Igreja Ortodoxa da Ucrânia

Tamanho do texto

O primeiro culto da recém-criada Igreja Ortodoxa da Ucrânia realizou-se esta segunda-feira, na catedral de Santa Sofia, em Kiev. O nascimento da nova igreja coincide com o Natal Ortodoxo.

O serviço religioso ocorreu no dia a seguir à receção do decreto formal de reconhecimento emitido por Bartolomeu I, o Patriarca Ortodoxo de Constantinopla - que atua como primus interpares das comunidades ortodoxas do mundo inteiro.

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, participou na cerimónia, tendo afirmado no final: "Quebrámos os últimos laços que nos ligaram a Moscovo e às suas fantasias sobre a Ucrânia como território canónico da Igreja Ortodoxa Russa".

Mais do que um golpe na autoridade espiritual de Moscovo no mundo ortodoxo, o reconhecimento da independência da Igreja Ortodoxa ucraniana representa o maior cisma cristão desde a reforma protestante do século XVI.