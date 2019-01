Papa diz que Igreja está empenhada no combate ao abuso sexual de menores

"Não posso permanecer em silêncio diante de uma das pragas do nosso tempo, e que, infelizmente, também tem implicado vários membros do clero. O abuso de menores é um dos mais hediondos e vis crimes possíveis", afirmou o Papa Francisco, durante encontro anual com o corpo diplomático acreditado no Vaticano.

Já a 21 de dezembro, nas saudações anuais à Cúria Romana, o líder da Igreja Católica tinha prometido não deixar impunes aquilo a que chamou as "abominações" na Igreja.

Em resposta a uma convocatória do papa, os presidentes de conferências episcopais de todo o mundo vão reunir-se, no final de fevereiro, numa cimeira sobre "proteção de menores".