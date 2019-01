Zanardi vai mostrar em Daytona como se conduz sem pernas

Tamanho do texto

Dezoito anos depois de um acidente o ter deixado sem pernas, Alex Zanardi vai participar nas 24 horas de Daytona. O italiano vai ter como companheiros de equipa John Edwards, Jesse Krohn e Chaz Mostert. Os quatro vão conduzir um BMW M8 GTE especialmente desenhado para as limitações de Zanardi.

"O facto de não teres pernas é um obstáculo, mas isso não significa que estejas a conduzir o carro com as pernas. Nós decidimos travar ou acelerar com a cabeça. Portanto, se arranjarmos uma maneira de ligar o nosso cérebro ao carro, estamos a conduzir de maneira eficiente. Não há razões para não sermos o mesmo condutor que antes", sublinha Alex Zanardi.

O italiano foi duas vezes campeão na Fórmula Cart e piloto de Fórmula 1. Será o primeiro duplo amputado a conduzir uma máquina destas, depois de a construtora alemã ter desenvolvido um sistema especial para ele.