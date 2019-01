EUA anuncia progressos nas negociações comerciais

More

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode estar perto do fim. De acordo com o representante norte-americano, o terceiro dia de conversações terminou com sinais positivos.

"As empresas norte-americanas estão a pagar cerca de um milhão de dólares a mais por mês" Izzy Santa Diretora de Comunicação, Associação de Tecnologia de Consumo

As notícias foram recebidas com agrado pelos mercados que esperam agora evitar um escalar de tensões entre as duas maiores economias mundiais.