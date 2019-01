Brexit: May tem 3 dias para revelar "Plano B" se Parlamento chumbar acordo com UE

Tamanho do texto

O parlamento britânico exige que o governo anuncie um "plano B" do Brexit em três dias, caso o acordo de saída da União Europeia seja chumbado na Câmara dos Comuns.

A emenda foi aprovada esta quarta-feira com 308 votos a favor e 297 contra.

A primeira-ministra, Theresa May, vê reduzido de três semanas para três dias o prazo para apresentar uma solução aos deputados, se estes rejeitarem o acordo feito com Bruxelas.

Com a votação do documento marcada para a próxima terça-feira, a eventual apresentação do "plano B" terá de ser feita até sexta-feira da próxima semana.

Theresa May continua a defender que o acordo do Brexit é a melhor solução e critica os argumentos do líder da oposição, Jeremy Corbyn.

"Ele opõe-se ao acordo que a União Europeia diz ser o único acordo. E isso deixa-o sem acordo. A única maneira de evitar um não acordo é votar a favor".

May ainda tenta obter garantias extra por parte da União Europeia em relação à fronteira entre as Irlandas, mas o líder trabalhista diz que não vai conseguir.

"A primeira-ministra tem estado imprudentemente a perder tempo, a manter o país refém com a ameaça de um não acordo numa tentativa desesperada de chantagear os deputados para votarem no seu acordo desesperado e impopular".

Se o acordo for chumbado na próxima semana, é quase certo que o Partido Trabalhista vai avançar para uma moção de censura ao Governo britânico. A intenção já foi confirmada por dois ministros-sombra do partido de Jeremy Corbyn.