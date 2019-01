Paulo Gonçalves abandona Dakar

O triunfo no dia sorriu ao britânico Sam Sunderland, que parou para ajudar o português sendo recompensado pelos comissários, que lhe descontaram 10 minutos no tempo final. Sunderland subiu ao 2º posto da geral, nas motas, a menos de um minuto de Ricky Brabec.

Nos automóveis, Sébastien Loeb foi o mais rápido nos 345 km cronometrados entre Moquegua e Arequipa e recuperou 10 minutos para a concorrência. O francês, nove vezes campeão do mundo de ralies, subiu com o Peugeot à 5ª posição a mais de 40 minutos do líder.

A geral continua a ser comandada pelo Toyota do piloto do Qatar Nasser al-Attiyah, com cerca de 25 minutos de vantagem sobre o Mini do francês Stéphane Peterhansel e perto de 35 minutos de avanço em relação ao Mini do espanhol Nani Roma.