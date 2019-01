Belgrado foi palco de novos protestos contra o presidente

O protesto foi encabeçado por várias figuras públicas, entre as quais o ator Branislav Trifunovic, que proferiu um discurso no qual salientou que as manifestações se estendem a várias cidades sérvias e que a contestação irá prosseguir na próxima sexta-feira.

Recorde-se que o presidente russo, Vladimir Putin, visita o país no dia anterior e as estreitas ligações que Vucic mantém com Moscovo são também motivo de controvérsia.

Ao presidente sérvio, conhecido por dizer que não cede "nem que 5 milhões de pessoas saiam às ruas para protestar", são exigidas igualmente respostas sobre o homicídio do opositor político Oliver Ivanovic no Kosovo, no início do ano passado.