O aviso dos EUA às empresas alemãs que participam no Nord Stream 2

O embaixador dos Estados Unidos na Alemanha avisou as empresas que participam na construção do gasoduto ou pipeline Nord Stream 2 que poderão enfrentar sanções da parte de Washington, caso tenham a intenção de continuar no projeto, avaliado em mais de 10 mil milhões de euros.

Richard Grenell, embaixador dos EUA, referiu, na carta oficial enviada às empresas, que qualquer companhia a operar no setor de exportação de energia russa através de pipelines poderá enfrentar sanções.

A resposta não se fez esperar no seio do Governo alemão. Para Berlim e para os aliados Europeus, Washington tenta usar as leis internas, que visam aplicar sanções a países que os norte-americanos consideram como uma ameaça, como ferramenta para influenciar a política energética fora do seu território.