Dia D do brexit em direto: Acordo rejeitado por 432 votos contra e 202 a favor

O acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia alcançado por Theresa May em Bruxelas foi rejeitado esta terça-feira à noite por 432 votos contra e 202 a favor. Mas fosse qual fosse o resultado, uma coisa é certa: o Reino Unido enfrenta um dos momentos mais tensos da sua história política, depois do referendo para a saída da União Europeia. As redações da Euronews acompanham em direto a noite da votação, que afeta todo o bloco regional europeu. E Portugal não é exceção.

O que aconteceu até agora?