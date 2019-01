Parlamento Europeu aprova mecanismo de suspensão de fundos

Tamanho do texto Aa Aa

Os governos que interfiram com a independência dos tribunais ou que sejam brandos com a fraude e a corrupção, arriscam-se a ficar sem acesso aos fundos europeus. O novo mecanismo foi aprovado esta quinta-feira, no Parlamento Europeu e explicado pelo relator, o eurodeputado finlandês da bancada do Partido Popular Europeu, Petri Sarvamaa.

"Tem sido dolorosamente claro que os mecanismos jurídicos disponíveis na União Europeia não impedem os governos nesta trajetória perigosa. Para que a União proteja os seus interesses financeiros do risco de leis financeiras com deficiências generalizadas no que diz respeito ao Estado de Direito, a União Europeia deve poder impor medidas adequadas que incluam restringir, reduzir ou mesmo suspender o acesso ao financiamento comunitário". Um mecanismo aprovado meses depois do Parlamento Europeu ter aberto um procedimento disciplinar contra a Hungria, por violação dos valores europeus.