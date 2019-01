Suspeito do roubo de "e-mails" do Benfica resiste à extradição

Foi capturado em casa, na Hungria, após duas semanas de vigilância policial e está já com o processo de extradição para Portugal em curso, o pirata informático português com ligação confessa ao caso "Football Leaks."

Rui Pinto, de 30 anos, era alvo de um mandado europeu de captura e em Portugal é o principal suspeito do roubo de correspondência privada do Benfica, abrindo a suspeita de irregularidades por parte do clube, e da empresa Doyen, que tinha a propriedade de direitos sobre diversos futebolistas e contratos suspeitos com alguns clubes.