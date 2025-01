Luís Filipe Vieira e Benfica SAD acusados de corrupção desportiva

De Euronews

Ministério Público pede ainda que Benfica seja suspenso de todas as competições desportivas por um período entre 6 meses e 3 anos. Acusação é feita no âmbito do caso dos emails. Rui Costa foi ilibado. Benfica diz que "se defenderá de todas as acusações infundadas".

A Benfica SAD e Luís Filipe Vieira vão a julgamento no âmbito do chamado caso dos emails, acusados, entre outros crimes, de corrupção ativa. Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, antigos dirigentes do Vitória de Setúbal e a própria SAD do clube sadino também serão julgados.

Segundo o Ministério Público, entre 2016 e 2019, Vieira e Paulo Gonçalves desviaram milhões de euros do Benfica através de negócios fictícios na transferência de jogadores para o Vitória de Setúbal, de modo a injetar dinheiro nos cofres do emblema sadino.

A acusação alega que o Benfica pagou 4,2 milhões de euros de comissões por dois jogadores livres que tinham um valor de mercado de 725 mil euros.

Luís Filipe Vieira e Paulo Gonçalves estão acusados, como coautores, de um crime de corrupção ativa, em concurso com o crime de oferta indevida de vantagem, e ainda de um crime de fraude fiscal qualificada.

Quanto à Benfica SAD, é acusada de um crime de corrupção ativa, em concurso com o crime de oferta indevida de vantagem, e de um crime de fraude fiscal qualificada.

Na sequência deste processo, o Ministério Público pede a suspensão do Benfica de todas as competições desportivas por um período entre 6 meses e 3 anos.

Já o Vitória de Setúbal é acusado de um crime de corrupção passiva, em concurso com crime de recebimento indevido de vantagem, e de um crime de fraude fiscal qualificada.

Benfica fala em "acusações infundadas"

Em comunicado, o Benfica assegura que "se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (...) bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses.".

Por seu turno, Paulo Gonçalves, numa nota enviada à Agência Lusa, considera que a acusação "é surreal e assenta numa tese destituída de fundamentação factual e legal.".

"Na verdade, enhuma das condutas ali descritas consubstancia qualquer crime, muito menos um crime de corrupção, na sua maioria traduzindo uma prática corrente no mercado de futebol, tanto a nível nacional como internacional”, afirma o ex-assessor jurídico dos encarnados.

Rui Costa ilibado

Rui Costa, atual presidente do Benfica, e Domingos Soares de Oliveira, que assumiu o cargo de CEO dos encarnados, foram ilibados pelo Ministério Público.

De acordo com o jornal Observador, a procuradora do caso diz que Vieira, líder do clube e da sociedade, concentrava em si todas as negociações de contratos e decisões relativas ao futebol.

Para a investigação, as assinaturas de Rui Costa e Soares de Oliveira só estavam nos contratos porque, ao abrigo dos estatutos da SAD, os documentos, para serem válidos, teriam de ser assinados por dois membros do Conselho de Administração.