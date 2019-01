Britânica vence uma das mais duras corridas da Europa

Tamanho do texto

Correr 431 quilómetros em pleno Inverno entre Derbyshire, no Centro de Inglaterra, e a fronteira com a Escócia é, só por si, um feito extraordinário. Um desafio que a ultramaratonista britânica Jasmin Paris cumpriu na edição de 2019 da Montane Spine Race em apenas 83 horas e 12 minutos, batendo o recorde da prova em mais de 12 horas.

Jasmin Paris: "Dois terços do tempo corremos no escuro, o que esgota a energia mental. Pelo facto de ser sem interrupções, é bastante tático: quanto mais dormimos, mais energia temos, mas por outro lado estamos a perder tempo com cada segundo a dormir. Uma grande parte é através de áreas bastante remotas, onde estamos por conta própria, o que é um importante componente. É esgotador em todos os sentidos, é um desafio enorme. Mas tinha o incentivo perfeito para chegar à meta: a minha filha bebé, que estava à minha espera".

O feito de Jasmin Paris é ainda mais extraordinário, tendo em conta que a atleta aproveitou as paragens nos abastecimentos pelo caminho para tirar leite para a filha.