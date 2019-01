Exportações do Brasil para Liga Árabe em risco

Tamanho do texto

Brasil e Israel têm andado de mãos dadas, mas a mudança da embaixada braisleira para Jerusalém pode ter sido uma jogada arriscada. De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Brasil superou, em 2018, os 13 mil 750 milhões de dólares em exportações para os países da Liga Árabe. Um valor 43 vezes mais alto que o gerado pelas vendas de produtos para Israel.

A ministra da agricultura brasileira já se manifestou preocupada, temendo sofrer uma quebra na venda de carne para estes países. O Brasil é o maior exportador de carne Halal, produzida de acordo com as normas religiosas do Islão. Em 2018, três países da Liga Árabe estiveram entre os 10 maiores compradores.