Federer eliminado do Open da Austrália por Tsitsipras

Tamanho do texto

Nova deceção num Grand Slam para Roger Federer. O tenista suíço, 3º no ranking mundial, foi derrotado pelo jovem grego Stefanos Tsitsipas, 15º mundial, nos oitavos-de-final no Open da Austrália.

Em Melbourne, o duplo detentor do título foi afastado do primeiro "Grand Slam" da temporada em 4 sets com os parciais 6 -7 (11/13), 7-6 (7/3), 7-5, 7-6, este domingo.

Após a vitória sobre Federer, Tsitsipas vai defrontar nos quartos de final o espanhol Roberto Bautista-Agut, 22.º jogador do mundo, que afastou o croata Marin Cilic, 7º do ranking.