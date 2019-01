Davos: Aguardado discurso de Jair Bolsonaro

"Terça-feira em Davos é dia de um grande discurso, o do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Está aqui em Davos apenas algumas semanas depois da tomada de posse e o seu discurso é um dos mais esperados no Fórum Económico Mundial.

Há que dizer que alguns políticos não vão estar presentes em Davos este ano: a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, o presidente francês, Emmanuel Macron e Donald Trump. Todos eles estão ausentes devido às questões internas que têm para resolver.

Donald Trump cancelou a delegação americana a Davos devido à paralisação do governo, mas independentemente desta ausência, a estratégia comercial e as políticas comerciais da Administração dos Estados Unidos ainda estão no topo da agenda do Fórum Económico Mundial de Davos".