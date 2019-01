Sérgio Mouro é trunfo no combate à corrupção

Tamanho do texto

Primeiro dia de Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, com Jair Bolsonaro a estrear-se enquanto presidente do Brasil e a deixar a sua marca. Aos presentes, o chefe de Estado garantiu que a esquerda não vai impor-se na América Latina, enquanto criticava Lula da Silva e seduzia com um novo Brasil, mais aberto à economia mundial. Sobre a questão da corrupção a chave chama-se Sérgio Mouro.

O presidente brasileiro, que tomou posse a um de janeiro último - depois de uma batalha eleitoral contra Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores - acabou por surpreender o auditório ao adotar um tom mais conciliador em relação às questões ambientais, sobre as quais tem demonstrado opiniões de quase intransigência.