Usain Bolt pendura as chuteiras

"Foi divertido enquanto durou." As palavras são de Usain Bolt e marcam a sua despedida dos relvados, numa passagem pelo futebol tão curta e meteórica quanto as suas corridas de cem metros. No entanto, o sucesso na pista de atletismo esteve bem distante de se repetir dentro das quatro linhas.

Para a história ficam algumas passagens à experiência pelos noruegueses do Strømsgodset, pelos alemães do Borussia Dortmund e pelos australianos do Central Coast Mariners, onde chegou a marcar dois golos num amigável. Acabou por não ficar devido às divergências financeiras na hora de assinar contrato.

O jamaicano assegura agora que a sua carreira no desporto terminou e que tem uma série de projetos em mira.