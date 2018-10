Bolt o "goleador"

Tamanho do texto

O homem mais rápido do mundo abre caminho para as medalhas nos campos de futebol.

No primeiro jogo como titular dos Central Coast Mariners, Usain Bolt marcou dois dos quatro golos da vitória, num amigável de preparação para o início do campeonato.

Depois de fazer história como um dos maiores nomes do atletismo, o jamaicano espera ser titular na liga australiana.

No final do jogo, Bolt distribuiu autógrafos pelos fãs.

O agora jogador conta com uma grande popularidade que pode ser essencial para continuar no Central Coast Mariners, clube com o qual ainda não fechou contrato.